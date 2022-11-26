Talisca'yı hemen alırım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Talisca beğendiğim bir oyuncu. Bedava gelirse hemen alırım. Para için gelmeyecekse yardımcı olsun bize. Cristiano Ronaldo’yu şu anda alamayız!" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, transferle ilgili birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Bir çok kişi bana 'Talisca için ne düşünüyorsun?' diye soruyor. Değer kazanırsın, para gelir. Talisca beğendiğim bir oyuncu. Bedava gelirse hemen alırım! Kulüpler üzerinden çok şey yazılıp, çizilir. Para için gelmeyecekse yardımcı olsun bize" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam "Cristiano Ronaldo da şu an boşta, onu istemez misiniz?" sorusuna, "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız, yok alamayız. Onu söyleyeyim" şeklinde yanıt verdi.