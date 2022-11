Onur Bulut’u isterim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili pek fazla bilgi vermese de istediği ilk oyuncuyu resmen açıkladı. Başarılı çalıştırıcı, kendisine yöneltilen "Onur Bulut'un ismi geçiyor, onu istiyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken oyuncu almayı doğru bulmam normalde. Bu takımın direkt oyuncusu, öyle olduğu için buraya transfer edildi. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN

"Önceki gün Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığımız toplantıda da söyledim. Çok zeki öğrenciler vardır ama yaramazdırlar. Rosier'i de buna benzetiyorum. Zekası, oyun yeteneği gayet iyi. Kendisi kaçmazsa, yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. Onur Bulut'la ilgili şunu söyleyeyim, başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi. Elbette kadromuzda yer alması güzel olur."

GHEZZAL ACİL GERİ DÖNMELİ

Sakatlığı nedeniyle bir süre önce ABD'de ameliyat edilen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ile ilgili görüş bildiren teknik direktör Şenol Güneş oyuncusu için şu ifadeleri kullandı. "Ghezzal iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Böyle oyuncularımız var. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Bunların sayısını artırabilirsek kendi içimizde yaparız. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Ghezzal olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar, şubat başı takıma katılacağını söylediler. Ne kadar verim vereceğini sahaya indiği zaman göreceğiz."

BAHAR GELİR HAVA DÜZELİR

Şenol Güneş, şu ana kadar çok bir şey yapmadıklarını belirterek, "Ama yapacağımızın işaretlerini görüyorlar. Oyuncular için bir şeyler yapacağız. Bizim umudumuz da var, gücümüz de var. Yarışta geriden geliyoruz. Geriden gelen öne geçmez diye bir şey yok. Kışa giriyoruz, kış daha zordur. Sonra bahar geliyor, havalar daha güzel olur" dedi.

DELE ALLI GOMEZ'LE KIYASLANIR

"Gomez ile Weghorst aynı oyuncular değil. Gomez daha hamleli, Weghorst daha farklı. Mesela Weghorst kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar kullanmak isteyen biri. Dele Alli ise Mario Gomez ile kıyaslanır. Futbol hayatında dibe vurmuşlardı. Alli ile bugün konuştum. İngiltere kadrosunda yok. Ben sana bir şeyler vereceğim ama sen alacak mısın? Gomez de gelip o hırsla, o arzuyla çalışmayı düşünmeseydi çıkışı yapamaz, milli takıma gitmezdi. Alli daha genç. Gider mi gitmez mi bilmiyorum ama çalışırsa daha fazla değişir."

BÜYÜK TAKIMLAR KOLAY GOL YEMEZ BİZ YİYORUZ

Şenol Güneş, takımımın gol atmakta sorun yaşamadığını ama çok kolay gol yediklerini belirterek, "Beşiktaş gol atma anlamında sorun yaşamadı ama gol attığı zaman çok gol yedi. Önce bunu çözmek istiyoruz. En çok baskı yapan ve baskıda en çok başarılı olanlar bizimkiler. Bu kadar kolay gol yiyen büyük takım olmaz, olmamalı. Kenardan gelen ortalarda da, alandan adama geçişte de sıkıntı var. Tüm bunlar değişecek. Çok gol yiyen bir takımın başarı kazanması mümkün değil" dedi.

GEREKSİZ YÜKLEME OYUNCUYU YIPRATIR

Dünya Kupası ilk kez sezon içinde oldu. Bu karara uymak zorundayız. Devre arasında değiliz ama devre arası gibi bir dönem geçiriyor. Gereksiz yükleme ile onları yıpratmak istemiyoruz. Kuvvet, uzun zamanda yerine koyulabiliyor. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısını oluşturursak, önemli olan budur. Her milli oyuncu için geçerli olacak bir durum var, kendi takımlarında döndüklerinde nasıl bir durumda olacaklar? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz.

TAKTİK DEĞİŞECEK

Takımada taktik anlamda değişiklikler olacaktır. Topa sahip olan, hücumu kendi oyunuyla oynayan, rakibi kovalayan değil, rakibin kovaladığı bir oyun istiyoruz. Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, pres ve baskıyla rakibi boğan bir oyun istiyorum. Onlar gibi mükemmel olamasak da onlar gibi olmaya çalışmak ve onlara yakın olmak bize bir adım attırır diye düşünüyorum.

TÜM MAÇLARIMIZI KAZANMAMIZ LAZIM

Şu anda yapacağımız tek şey, ilk resmi maçtan itibaren hepsini kazanmak istiyoruz. Hiçbir oyuncumla ilgili kesin bir kanaatim yok. Performansı düşük olan oyuncular var, takımın da performansı düşük. Oyuncularda görülen genel performans durumu da iyi değildi. Sezon başında hızlı başlayan takımın aynısın veya daha iyisini sunmak için oyuncularla çalışacağız.

KATKI YAPAN KALIR

İkinci yarıya kadar, 12 Ocak'ta da transfer olduğuna göre, 5 lig maçımız var, kupa maçımız var. Lig maçlarında alacağımız sonuçlar çok önemli. Zaman zaman bizim dışımızda bazı bilgiler verirken bu bilgiler kamuoyuna yanlış aktarılabiliyor. Elimizde bir oyuncu grubu var. Ocak ayına kadar devam edeceğiz. Elimizde olan tüm oyunculara şans vermek istiyorum. Onlardan da katkı bekliyorum. Eğer katkı yapan oyuncuyu görürsek onlar bizimle kalır.

BENDEN SONRA QUARESMA

Quaresma'nın o yaşta ve o durumdaki çalışması, herkes için örnektir. Egosu var gibi gözükür ama Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı ve çok mütevazıydı. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. İz bırakanlar unutulmuyor. Oyunculara 'Siz de bir hikaye yazın, kahramanı siz olun' diyorum. Burak Yılmaz da öyle. Mesela Atiba milli maçta gayet iyiydi, zaten buradayken de iyiydi. Onu da antrenör yapabiliriz ileride. İz bırakanlardan birisi de o.

WEGHORST-REDMOND KAPIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basına kapalı bir idmanda yaşanan kapışmayı anlattı: "Redmond ile Weghorst antrenmanda bir tartıştılar. Weghorst haklıydı. Basın izlese olay olurdu. Tartışmak, susmaktan her zaman daha iyidir. Redmond bulunduğu yerde toleranslı girdi. Baktım tartışıyorlar, kenardayım. Ne oldu dedim? Hocam siz böyle söylediniz dedi. Bunu alması önemli. Dedim doğru söylemişsin Wout, haklısın ama yanlış konuştun. Söylediğinin Redmond'a faydası olmadı. Dağıttın onu. Öyle bir söyledin ki, el-kol falan ben de rahatsız oldum. Redmond da sonra dinleyince hak verdi. Her doğruyu her zaman söyleyemezsin. İkisinde de böyle sivri tarafları var. Biz ise iki doğrudan 1 doğru çıkaracağız."

BEN SENİN EVLADIN DEĞİLİM!

Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı; bazı hocaların sert davranarak iyi verim aldıklarını, bazı oyuncuların ise bu duruma alınabildiklerini şöyle örnekledi: "Ben oyuncuya 'Evladım, hadi koşsana' dedim. Oyuncu da bana 'Ben senin evladın değilim' dedi. Doğru söyledi. Benim orada niyetim, evladım olduğunu ispatlamak değildi. Bunlar olabiliyor. Bunlar marka, değerli, büyük kimlikli oyuncular. O zaman oyununu göstereceksin. Bizim umudumuz da var, gücümüz de. Kimse endişeli olmasın. Yarışta geriden geliyoruz. Geriden gelen öne geçmez diye kural yok. Kışa giriyoruz. Kış zordur. Bahar gelir, havalar daha güzel olur. Niyetimiz de odur.

BREZİLYA GİBİ OLMAMIZ LAZIM

Güneş istediği takımı şöyle özetledi: Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak. Kafalar başta karışacak ama sonra oturacaktır. Bugün 'nasıl bir futbol istiyorsunuz?' derseniz; Brezilya gibi. Teknik, yaratıcı, hücum etmeyi bilen ama aynı zamanda rakibi baskıyla, presle boğabilen bir takım. Bunlar mümkün. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak bize adım attırır.