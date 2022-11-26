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Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek!

Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş, takımının savunma performansından memnun değil. Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde savunmayı 2 ya da 3 oyuncuyla takviye edeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 12:28
Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek!

Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş, takımının savunma performansından memnun değil.

Deneyimli çalıştırıcı, düzenlediği basın toplantısında bu durumu dile getirdi.

Güneş, hem İstanbul'da hem de Antalya'daki kampta savunmayı geliştirmek için yoğun uğraş verecek.

Rosier ve Masuaku ile özel görüşme gerçekleştirerek form düzeylerini yukarı çekmeye çalışan Şenol Güneş, Welinton ve Montero ikilisinden de daha iyi verim almayı bekliyor.

Deneyimli teknik adam, Josef de Souza'ya da takım savunmasına daha çok katkı sağlaması için çalışmalar yapacak.

Bu arada Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde savunmayı 2 ya da 3 oyuncuyla takviye edeceği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlıların, hedefindeki isimlerden biri Onur Bulut.

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