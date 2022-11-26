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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Liglere verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündeminde stoper takviyesi var. Teknik direktör Şenol Güneş'in o isme onay verdiği bildirildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:42
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, eksik mevkilere takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda öncelik verilen mevkilerden biri de defans hattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Kartal'ın gündemine İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Brezilyalı stoper Felipe geldi. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Beşiktaş, Atletico Madrid'ten Felipe'yi yakın takibe aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

İspanya'da forma şansı bulamayan Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Kartal'ın en büyük avantajı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve yedek kulübesinde kalan Welinton veya Montero ile yolların ayrılması halinde Brezilyalı yıldız Felipe kadroya katılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Teknik heyetin de 'onay' verdiği 1.90'lık stoper için resmi temaslar şimdiden başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

FELIPE KİMDİR?

16 Mayıs 1989 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Uniao Mogi takımında başladı. Ardından Bragantino'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Sırasıyla Coimbra, Corinthians, Porto ve Atletico Madrid formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

İspanyol ekibine 2019 yılında, Porto'dan 20 milyon euro bedelle transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

1.90 cm boyundaki Felipe, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

Brezilya Milli Takımı ile 2 maça çıkan Felipe'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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