BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten o isme onay çıktı!

2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, eksik mevkilere takviye yapmayı planlıyor.
2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, eksik mevkilere takviye yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda öncelik verilen mevkilerden biri de defans hattı.
Kartal'ın gündemine İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Brezilyalı stoper Felipe geldi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, Atletico Madrid'ten Felipe'yi yakın takibe aldı.
İspanya'da forma şansı bulamayan Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Kartal'ın en büyük avantajı.
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve yedek kulübesinde kalan Welinton veya Montero ile yolların ayrılması halinde Brezilyalı yıldız Felipe kadroya katılacak.
Teknik heyetin de 'onay' verdiği 1.90'lık stoper için resmi temaslar şimdiden başladı.
FELIPE KİMDİR?
16 Mayıs 1989 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Uniao Mogi takımında başladı. Ardından Bragantino'ya transfer oldu.
Sırasıyla Coimbra, Corinthians, Porto ve Atletico Madrid formaları giydi.
İspanyol ekibine 2019 yılında, Porto'dan 20 milyon euro bedelle transfer oldu.
1.90 cm boyundaki Felipe, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilya Milli Takımı ile 2 maça çıkan Felipe'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...