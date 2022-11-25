Haberler Beşiktaş Savunma yan çizdi

Savunma yan çizdi

Beşiktaş’ın ocak ayında yollarını ayırmak istediği Welinton&Montero ikilisi “Ayrılmayı düşünmüyoruz” diyerek siyah-beyazlıların adeta elini kolunu bağladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Savunma yan çizdi
Siyah beyazlılarda stoper mevkiisine yapılması düşünülen takviye gün geçtikçe zora giriyor. Bunun nedeni de eldeki oyuncuların ara transfer döneminde ayrılmak istememesi. Beşiktaş'ta ocak ayında gönderilmesi konuşulan Welinton ve Montero ile yapılan görüşmelerde, her iki savunma oyuncusu da ayrılmak istemediklerini dile getirdiler. Hatta bu görüşmelerde Welinton'un, sene sonuna kadar alacağı ücret olan 850 bin euro'nun tamamını talep ederken; Montero'nun ise "Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında oynarım" dediği için bu oyuncuların elden çıkarılmasının zorlaştığı ifade edildi. Beşiktaş bu mevkii için sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan A. Madrid'den 33 yaşındaki Felipe ve Kayserispor'dan 26 yaşındaki Majid Hosseini'nin isimleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
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