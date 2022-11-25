Öğretmenler günü kutlaması

Beşiktaş kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayınladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız" ifadeleri kullanılırken, özel bir video da paylaşıldı.
Beşiktaş kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kutlama mesajı yayınladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız" ifadeleri kullanılırken, özel bir video da paylaşıldı.