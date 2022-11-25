Haberler Beşiktaş Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Demokratik Kongolu sol bekin kiralık sözleşmesini feshetmek için kulübü West Ham United ile görüşecek olan siyah-beyazlılar, yapılacak transfer için de çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Teknik direktör Şenol Güneş, Arthur Masuaku'nun performansını beğenmedi.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Yönetim, oyuncunun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışacak.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Sabah'ın haberine göre Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon Euro opsiyon maddesi bulunuyor.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Beşiktaş bu durumda oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Tam adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela olan futbolcu, 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Kongolu sol bek, Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giydi.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Masuaku, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.

Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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