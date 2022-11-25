Masuaku'ya yol göründü! Kartal West Ham'la görüşecek

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak.
Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Arthur Masuaku'nun performansını beğenmedi.
Yönetim, oyuncunun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışacak.
Sabah'ın haberine göre Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak.
İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak.
Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon Euro opsiyon maddesi bulunuyor.
Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek.
Beşiktaş bu durumda oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
Tam adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela olan futbolcu, 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi.
Kongolu sol bek, Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giydi.
Masuaku, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.
Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu.
Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.