Kevin N’Koudou üzdü

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, 1-0 kaybettikleri İsviçre maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Kevin N'Koudou, karşılaşmanın 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. Son bölümde şans bulan Kamerunlu oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş yönetimi N'Koudou'nun Dünya Kupası'nda göstereceği başarılı performansla oyuncuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde iyi bir bonservis bedeliyle satmayı düşünüyordu.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, 1-0 kaybettikleri İsviçre maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Kevin N'Koudou, karşılaşmanın 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. Son bölümde şans bulan Kamerunlu oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş yönetimi N'Koudou'nun Dünya Kupası'nda göstereceği başarılı performansla oyuncuyu ocak ayındaki ara transfer döneminde iyi bir bonservis bedeliyle satmayı düşünüyordu.