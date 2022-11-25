İstanbul maçı 60 TL

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aradaki ilk hazır maçını 29 Kasım Salı günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile yapacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL.
Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aradaki ilk hazır maçını 29 Kasım Salı günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile yapacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL.