Güneş konuşuyor

Dünya Kupası nedeniyle 9 gün izin yapan siyah-beyazlılar çalışmalarına dün akşam başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş de bugün saat 15.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli çalıştırıcının gündeme dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kartal'ın bu akşamki idmanı da basına açık olacak.
Dünya Kupası nedeniyle 9 gün izin yapan siyah-beyazlılar çalışmalarına dün akşam başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş de bugün saat 15.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli çalıştırıcının gündeme dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kartal'ın bu akşamki idmanı da basına açık olacak.