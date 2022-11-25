Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Beşiktaş, Süper Lig'de kiralık futbolcularından, skor anlamında en verimli faydalanan kulüp oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'de kiralık futbolcularından, skor anlamında en verimli faydalanan kulüp oldu.
Fakat büyük beklentilerle takıma transfer olan yıldız isim için son kararı Şenol Güneş verecek.
Gelişimine göre yıldız futbolcu için ligin ikinci yarısında TFF lisansı çıkarılmayabilir.
KİRALIKLARDAN KATKI
Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından seri yakalayarak zirve yarışında iddialı konuma gelmek isteyen Beşiktaş, ligde şu ana kadar kiralık oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım konumunda bulunuyor.
Siyah-beyazlılara geçici transferle gelen ve siyah-beyazlı formayı giyen 4 futbolcu, ortalama 74 dakika sahada kalırken, fileleri toplamda 7 kez havalandırdı.
Kartal'da Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl kiralık olarak forma giyiyor.
Bununla beraber kiralık oyuncuları ortalama 79 dakika sahada kalan Adana Demir'in ardından, ligde kiralık olarak transfer ettiği isimlere en fazla şans veren 2. takım da Beşiktaş oldu.
GOLLER SAĞLI SOLLU
Bununla beraber Kartal, Süper Lig'de hem sağ hem sol ayak hem de kafayla en az 5'şer gol atan tek takım konumunda...
Beşiktaş, sağ ayakla 7, solla 5, kafayla da 5 gole imza attı. 3 gol penaltıdan gelirken, 1 gol de frikikten atıldı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en golcü 2. takım konumunda...
DELLE ALI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta sezon başında Everton'dan büyük umutlarla kiralanan Dele Alli'nin takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.
Dünyaca ünlü İngiliz yıldız forma giydiği toplam 8 maçta 2 gol atarken, orta alandaki performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamadı.
SON KARAR GÜNEŞ'İN
Siyah-beyazlı teknik heyet bir aylık hazırlık sürecinde Dele Alli'yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 yaşındaki oyuncuya hazırlık maçlarında ve Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak lig karşılaşmalarında form durumuna göre şans tanıyacak.
LİSANSI ÇIKARILMAYABİLİR
Sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan Dele Alli bulduğu şansları iyi değerlendirirse takımda kalacak.
Aksi halde İngiliz futbolcunun kadroda kendine yer bulması bir hayli zorlaşacak.
Siyah-beyazlı teknik heyetin, performansını artıramaması halinde sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek A takım listesine Delle Alli'nin ismini yazmayabileceği iddia edildi.
Buna göre deneyimli futbolcu listede yer almazsa sezonun ikinci yarısında oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Bu durumda kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi ve Dele Alli'nin Everton'a geri dönmesi de gündeme gelecek.