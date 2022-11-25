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Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında Tottenham'dan İngiliz yıldız Dele Alli'yi büyük umutlarla kadrosuna katmıştı. Kara Kartal, Dele Alli'den istediği verimi alamazken, yıldız ismin akıbeti için gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş, Dele Alli'ye dair beklenmedik bir karar alabilir. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 10:48
Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Beşiktaş, Süper Lig'de kiralık futbolcularından, skor anlamında en verimli faydalanan kulüp oldu.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Fakat büyük beklentilerle takıma transfer olan yıldız isim için son kararı Şenol Güneş verecek.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Gelişimine göre yıldız futbolcu için ligin ikinci yarısında TFF lisansı çıkarılmayabilir.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

KİRALIKLARDAN KATKI
Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından seri yakalayarak zirve yarışında iddialı konuma gelmek isteyen Beşiktaş, ligde şu ana kadar kiralık oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Siyah-beyazlılara geçici transferle gelen ve siyah-beyazlı formayı giyen 4 futbolcu, ortalama 74 dakika sahada kalırken, fileleri toplamda 7 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Kartal'da Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl kiralık olarak forma giyiyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Bununla beraber kiralık oyuncuları ortalama 79 dakika sahada kalan Adana Demir'in ardından, ligde kiralık olarak transfer ettiği isimlere en fazla şans veren 2. takım da Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

GOLLER SAĞLI SOLLU
Bununla beraber Kartal, Süper Lig'de hem sağ hem sol ayak hem de kafayla en az 5'şer gol atan tek takım konumunda...

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Beşiktaş, sağ ayakla 7, solla 5, kafayla da 5 gole imza attı. 3 gol penaltıdan gelirken, 1 gol de frikikten atıldı.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en golcü 2. takım konumunda...

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

DELLE ALI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta sezon başında Everton'dan büyük umutlarla kiralanan Dele Alli'nin takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Dünyaca ünlü İngiliz yıldız forma giydiği toplam 8 maçta 2 gol atarken, orta alandaki performansıyla beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

SON KARAR GÜNEŞ'İN
Siyah-beyazlı teknik heyet bir aylık hazırlık sürecinde Dele Alli'yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Teknik Direktör Şenol Güneş, 26 yaşındaki oyuncuya hazırlık maçlarında ve Dünya Kupası'ndan sonra oynanacak lig karşılaşmalarında form durumuna göre şans tanıyacak.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

LİSANSI ÇIKARILMAYABİLİR
Sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunan Dele Alli bulduğu şansları iyi değerlendirirse takımda kalacak.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Aksi halde İngiliz futbolcunun kadroda kendine yer bulması bir hayli zorlaşacak.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Siyah-beyazlı teknik heyetin, performansını artıramaması halinde sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek A takım listesine Delle Alli'nin ismini yazmayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Dele Alli için flaş gelişme! Son karar Şenol Güneş'in

Buna göre deneyimli futbolcu listede yer almazsa sezonun ikinci yarısında oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

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