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Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:30
Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saban antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında ise sahada çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, futbolculara laktat testi uygulandı.

Dünya Kupası'nda ülkelerinin takımlarında yer alan Atiba Hutchinson Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou ile izinli olan Arthur Masuaku, Welinton, Josef de Souza, Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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