13 gün içinde 4 maç yapacak

Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bu dönemde 4 özel karşılaşması yapacak. Siyah-beyazlı takımın maç programı şöyle: 29 Kasım Salı - İstanbulspor (Vodafone Park-saat 19.00), 2 Aralık Cuma - Karagümrük (Vodafone Park-saat 19.00), 8 Aralık Perşembe - Charleroi (Antalya), 11 Aralık Pazar - Westerlo (Antalya).
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bu dönemde 4 özel karşılaşması yapacak. Siyah-beyazlı takımın maç programı şöyle: 29 Kasım Salı - İstanbulspor (Vodafone Park-saat 19.00), 2 Aralık Cuma - Karagümrük (Vodafone Park-saat 19.00), 8 Aralık Perşembe - Charleroi (Antalya), 11 Aralık Pazar - Westerlo (Antalya).