Romain Saiss Katar’da parladı

Romain Saiss bu sezon Beşiktaş'ta sergilediği başarılı grafiği Dünya Kupası'nda da sürdürdü. Faslı savunma oyuncusu, Hırvatistan karşısında sahaya kaptan olarak çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı. Yıldız oyuncu bu sezon Beşiktaş'ta sergilediği başarılı grafiği bu karşılaşmada da sürdürdü. Saiss, savunmada sergilediği performansla alkış toplarken, Fas'ın Hırvatistan gibi güçlü bir ekibe karşı koyduğu defansif direnç dikkat çekti. Saiss'i hem Premier Lig'den hem de İtalya Serie A'dan takımlar takip ediyor.