Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı.

Sabah'ın haberine göre,Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine, "En az 28-29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynayıp kendimi göstermek istiyorum, geri dönmeye niyetim yok" dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.



BEYAZ SAYFA AÇACAK



Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı. Uyluk bölgesinde problem yaşayan ve mini bir operasyon geçiren Rıdvan'ın ocak ayında sahalara dönebileceği kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcunun, teknik adam değişikliğine giden Rangers'ta takımın başına geçecek yeni hocasından formayı kaparak beyaz sayfa açmak istediği belirtildi.



İNGİLTERE'DE HASRET GİDERDİLER



Beşiktaş altyapısında uzun yıllar birlikte vakit geçiren ve A Takım'da yine şampiyonluklarda yan yana olan Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu, İngiltere'de buluştu. Takıma verilen 9 günlük izinde Rıdvan'ın daveti üzerine Ada'ya giden siyah-beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin, yakın dostuyla hasret giderdi.