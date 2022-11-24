Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Şenol Güneş, stoper, ön libero ve 10 numara takviyesi istedi. Tecrübeli teknik adam Güneş, "Geride kalan bölümü sorunsuz geçirmemiz için en az 3 transfer yapmamız gerekiyor. Defansta stoper ve ön libero hücum hattında ise forvet arkasını kaliteli isimlerle güçlendirmemiz şart" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Beşiktaş yönetimi ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ediyor.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Beşiktaş'ta tüm gözler Şenol Güneş'in istediği isimlere yöneldi.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Şenol Güneş'in yaptığı görüşmede, yetkililerden en az üç takviye istediği ifade edildi.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Tecrübeli teknik adamın güçlendirmeyi istediği ilk bölge defans.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Savunmadaki oyuncuların özellikle rakip hücumlarında tatlı sert bir futbol bile oynayamamalarından şikayetçi olan Güneş, 'temassız' dediği Saiss'in yerine daha diri ve etkili bir stoper alınmasını şart koştu.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Tecrübeli hocanın bu bölge için düşündüğü ilk ismin Atletico Madrid'den Felipe olduğu belirtildi.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

JOSEF YETMİYOR

Şenol Güneş'in ikinci olarak takviye istediği bölge ise orta saha, tam mevkii olarak da ön libero.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Başarılı çalıştırıcıya göre özellikle önde oynamayı bilen ve takımı önde oynatacak bir ön libero ile sorunların büyük kısmı çözülecek.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Elindeki Gedson (36) ile Salih Uçan (28) Süper Lig'de bu sezon toplamda rakip sahada en fazla araya girerek top kazanan orta saha oyuncuları konumunda.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Ancak Josef bu bölgede eskisi gibi diri kalamadığı için Şenol Güneş'in, Trabzonsporlu Siopis gibi 8 ve 10 numaraya yaklaşacak bir ön libero alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

SKORER OLMALI

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak da forvet arkasında görev yapabilecek olan gerçek bir 10 numaranın takımına büyük katacağına inanıyor.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Maç içerisinde mimi kazan Gedson, kimi zaman da Salih'i bu bölgede oynatarak verim almak isteyen Güneş'in, Talisca tarzında bir isme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gol atma konusunda sorun yaşayacağımızı sanmıyorum.

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Ama forvetlerin hemen arkasında onları rahatlatacak ve iyi şut atabilen bir isim alabilirsek;

Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi! 'Omurga sağlam olmalı' dedi

Özellikle deplasman maçlarında da çok rahatlarız" dediği öğrenildi.

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