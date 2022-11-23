Rıdvan bilmecesi

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan ancak beklediği şansı bulamayan Rıdvan'ın geri döneceği iddiaları İskoç basınında dile getirilmeye başlandı. Rangers teknik direktörünün görevden alınmasının ardından genç futbolcunun yeniden şans bulacağı iddia edilse de, Beşiktaş'a döneceğini söyleyenler de bir hayli fazla.
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan ancak beklediği şansı bulamayan Rıdvan'ın geri döneceği iddiaları İskoç basınında dile getirilmeye başlandı. Rangers teknik direktörünün görevden alınmasının ardından genç futbolcunun yeniden şans bulacağı iddia edilse de, Beşiktaş'a döneceğini söyleyenler de bir hayli fazla.