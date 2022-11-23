Şenol Güneş ortaya takviye istedi!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları dört koldan devam ediyor. Özellikle sezon başından bu yana orta saha oyuncularının skor katkısının düşüklüğü teknik heyetin takviye rotasını bu bölgeye çevirmesine neden oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, transfer döneminde skorer bir orta saha oyuncusunun alınmasını istedi. Beşiktaş, orta saha oyuncularından şu ana kadar istediği skor katkısını alamadı. Siyah-beyazlılarda Josef De Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Dele Alli toplamda 2 kez fileleri sarstı. Bu 4'lü arkadaşlarına da 4 kez gol pası verdi. Deneyimli teknik adam, ara transfer dönemine kadar İngiliz yıldız Redmond'ı forvet arkasında oynatarak bu bölgeden gol ya da asist katkısı almak istediği öğrenildi.