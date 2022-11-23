Haberler Beşiktaş Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde

Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde

Beşiktaş rotasını genç isimlere çevirmeye devam ediyor. Bu sezon Partizan'da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar da bunhlardan biri. Siyah-beyazlılar Türk asıllı Samed'i uzun süredir takip ediyordu. Ancak Partizan 1.86'lık genç golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi. Beşiktaş ise Samed'den vazgeçmedi ve Türk asıllı oyuncu içi Partizan'la

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde
Beşiktaş rotasını genç isimlere çevirmeye devam ediyor. Bu sezon Partizan'da A takıma yükselen, 15 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 2004 doğumlu Samed Bazdar da bunhlardan biri. Siyah-beyazlılar Türk asıllı Samed'i uzun süredir takip ediyordu. Ancak Partizan 1.86'lık genç golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi. Beşiktaş ise Samed'den vazgeçmedi ve Türk asıllı oyuncu içi Partizan'la
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