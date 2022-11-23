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İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:06
İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta forma giyen genç stoper Serdar Saatçı, Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmış, ardından da 1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında Braga'nın yolunu tutmuştu.

Yeni takımında da umduğunu bulamayan ve Braga'nın 3. Lig'de yer alan rezerv takımına gönderilen Serdar'ın, Fenerbahçe'nin alternatif stoper listesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.

Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.
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