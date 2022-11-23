Destanoğlu isterse gider

Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak. Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak. Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.