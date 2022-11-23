Haberler Beşiktaş Destanoğlu isterse gider

Destanoğlu isterse gider

Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak. Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Destanoğlu isterse gider
Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı. Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak. Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
DİĞER
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur’a büyük şok! Hayranının ihbarı üzerine harekete geçti
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Felipe geliyor! İspanyol basını 'Sadece Beşiktaş' dedi
Fırtına'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş ortaya takviye istedi!
Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde
Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Çarşamba tatil olan iller
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? (23 Kasım altın fiyatları)
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 son dakika deprem gelişmesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 00:47
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
Daha Eski
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59