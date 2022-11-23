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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş, bu mevkiye takviye yapılmasını istemişti. Kartal'ın gündemine eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz gelirken, İskoç basını da bu haberlere yer verdi. Son kararı Rangers'ın yeni hocası verecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:40
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

2022 Dünya Kupası için lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Siyah-beyazlılarda öncelik verilen bölge savunma hattı...

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Sol bek takviyesi düşünen Kara Kartal'ın gündemine eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz gelmişti.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Siyah-beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan ancak beklediği şansı bulamayan Rıdvan'ın geri döneceği iddiaları İskoç basınında dile getirilmeye başlandı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Rangers teknik direktörünün görevden alınmasının ardından genç futbolcunun yeniden şans bulacağı iddia edilse de, Beşiktaş'a döneceğini söyleyenler de bir hayli fazla.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 21 yaşındaki sol bek, özellikle Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Ancak transferde ters köşe yapan genç futbolcu, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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