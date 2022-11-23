Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü gidişatın ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.
Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü gidişatın ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlılar, Ismael'in gönderilmesi sonrası takımı daha önce 2 kez şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş'i yeniden takımın başına getirdi.
Güneş'in gelmesinin ardından son 2 sezondur düzenli olarak kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu kulübeye çekildi.
Genç kaleci, bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Siyah-beyazlılarda yedek kaleci konumuna gelen 21 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
AVRUPA'YA GİTMEK İSTERSE ÖNÜ AÇILACAK
Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı.
Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak.
Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon Euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.
Ersin'in adı yaz transfer döneminde sık sık Nice ile anılmıştı.
Bu sezon 10 maçta forma giyen Ersin Destanoğlu, kalesinde 12 gol gördü.
Genç eldiven, 3 kez ise kalesini gole kapattı.
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi.
Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan 21 yaşındaki kaleci, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu.
Ersin, 2018 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi.
Genç file bekçisinin siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ersin Destanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.