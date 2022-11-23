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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesiyle birlikte kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Yönetim, adı yaz transfer döneminde sık sık Nice ile anılan genç file bekçisiyle ilgili flaş bir karar aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:26
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü gidişatın ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Siyah-beyazlılar, Ismael'in gönderilmesi sonrası takımı daha önce 2 kez şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş'i yeniden takımın başına getirdi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Güneş'in gelmesinin ardından son 2 sezondur düzenli olarak kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu kulübeye çekildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Genç kaleci, bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Siyah-beyazlılarda yedek kaleci konumuna gelen 21 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

AVRUPA'YA GİTMEK İSTERSE ÖNÜ AÇILACAK

Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun Avrupa hayallerine engel olmama kararı aldı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş, oyuncusunun hayali olan Avrupa'ya transferi konusunda zorluk çıkarmayacak.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Yönetimin, 21 yaşındaki eldivenin 5 milyon Euro bonservisle ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Ersin'in adı yaz transfer döneminde sık sık Nice ile anılmıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Bu sezon 10 maçta forma giyen Ersin Destanoğlu, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Genç eldiven, 3 kez ise kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan 21 yaşındaki kaleci, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Ersin, 2018 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Transfer...

Genç file bekçisinin siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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