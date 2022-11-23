Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.
Kartal'da Dünya Kupası nedeniyle oyuncular 10 günlük tatile çıkarken, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları analizlerini sürdürüyor.
Süper Lig'de oynanan 13 maçı tesislerde izleyen Güneş ve ekibi, futbolcuların bireysel performanslarını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.
İstanbulspor ve Karagümrük ile İstanbul'da karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'da en az iki hazırlık maçı yapacak.
Milliyet'in haberine göre; bu maçlar birçok oyuncunun siyah-beyazlı takımdaki kaderini belirleyecek.
Arthur Masuaku, Dele Alli, Welinton Souza, Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi isimler hazırlık maçlarında başarılı performans göstermeleri halinde takımda tutulacak.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; aksi halde bu oyuncuların bölgelerine transfer yapılması gündeme gelecek.
Teknik heyetin beklentilerine yanıt veremeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
Teknik direktör Şenol Güneş hazırlık maçlarının ardından yönetime kapsamlı bir rapor sunacak.
Arthur Masuaku, bu sezon çıktığı 12 maçta 2 asist kaydetti.
Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Welinton, çıktığı 2 maçta 110 dakika sahada kaldı.
Welinton gibi forma şansı bulamayan Montero ise 4 maçta oynadı ve 1 gol attı.
Bu sezon tüm maçlarda süre alan Valentin Rosier ise 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.