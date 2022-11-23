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Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kaderi belli oluyor. Lige verilen arada hazırlık maçlarıyla sezonun kalan bölümüne hazırlanacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 5 oyuncuyla yollar ayrılabilir. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:29
Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Kartal'da Dünya Kupası nedeniyle oyuncular 10 günlük tatile çıkarken, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları analizlerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Süper Lig'de oynanan 13 maçı tesislerde izleyen Güneş ve ekibi, futbolcuların bireysel performanslarını tüm yönleriyle masaya yatırıyor.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Arthur Masuaku, Dele Alli, Welinton Souza, Francisco Montero ve Valentin Rosier gibi isimler hazırlık maçlarında başarılı performans göstermeleri halinde takımda tutulacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Yine haberde yer alan bilgiye göre; aksi halde bu oyuncuların bölgelerine transfer yapılması gündeme gelecek.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Teknik heyetin beklentilerine yanıt veremeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Teknik direktör Şenol Güneş hazırlık maçlarının ardından yönetime kapsamlı bir rapor sunacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Arthur Masuaku, bu sezon çıktığı 12 maçta 2 asist kaydetti.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Beşiktaş formasıyla 10 maçta süre alan Dele Alli'nin 2 golü bulunuyor.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Welinton, çıktığı 2 maçta 110 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Welinton gibi forma şansı bulamayan Montero ise 4 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında! Şenol Güneş...

Bu sezon tüm maçlarda süre alan Valentin Rosier ise 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

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