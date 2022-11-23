BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay!

Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta 13 maç daha ilk 11'de forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.



Siyah beyazlılar, West Ham United'a 2.2 milyon Euro ödeyerek 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıl sözleşme imzalayacak.



Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Arthur Masuaku geliyor.

OCAK AYINDA AYRILIK KAPIDA

Teknik direktör Şenol Güneş'in performasından memnun kalmadığı Demokratik Kongolu sol bek ile ocak ayında yollar ayrılabilir.



Ancak Beşiktaş'ın West Ham United'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.



NTV'nin haberine göre; sözleşme şartına göre Masuaku 25 maça ilk 11'de başlaması halinde opsiyonu devreye girecek.

BEDELİ 2.2 MİLYON EURO

12 maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 13 karşılaşmada daha ilk 11'de yer alırsa bonservisi Beşiktaş'a geçecek.



Beşiktaş zorunlu satın alma bedeli olarak West Ham United'a 2.2 milyon Euro ödeyecek. Arthur Masuaku ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.