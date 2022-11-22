Rıdvan Yılmaz'ın hocası gönderildi

Beşiktaş'tan Rıdvan'ın sezon başında transfer olduğu G. Rangers, teknik direktör Bronckhorst ile yolları ayırdı. Rangers'tan yapılan açıklamada, "Maalesef son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün yöneticinin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni menajer arayışı şu anda devam ediyor" denildi.
Beşiktaş'tanRıdvan'ın sezon başında transfer olduğu G. Rangers, teknik direktör Bronckhorst ile yolları ayırdı. Rangers'tan yapılan açıklamada, "Maalesef son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün yöneticinin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni menajer arayışı şu anda devam ediyor" denildi.