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Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Beşiktaş'ta Dünya Kupası için verilen ara sona ererken, yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi ve transfer toplantısı gerçekleştirdi. İşte toplantıdan öne çıkanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:08
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Beşiktaş'ta tüm gözler ara dönemde yapılması planlanan transferlere çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Konuyla ilgili olarak Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş bir araya geldi.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Başkan Çebi, Güneş'e, "Eksiklerimiz neler?" diye sordu.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Güneş'in cevabı "Takımın potansiyeli yüksek, bu konuda sorunumuz yok.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Bu potansiyeli ortaya çıkarırız ama birkaç dokunuşa derinliğe ihtiyacımız var:

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Ayrıca derinlik sorumuz var.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Bir de fazlalıklardan kurtulmamız lazım" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası arasından sonra net bir rapor verecek.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Ocak ayında yapılması gereken operasyonun hatlarını belirleyecek.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Güneş'in scout ekibini gönderdiği maçlar, yardımcısının izlemesini istediği maçlar, kendisinin WyScout üzerinden TV'den takip ettiği maçları göz önüne alarak son kararını vereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan bölgeler şöyle;

Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte takviye yapılabilecek mevkiler

Sağ bek

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