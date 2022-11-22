Bakan'a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Türk futbolda yaşanan gelişmeleri masaya yatırdığı ifade edildi. Ziylaretin sonunda Bakan Kasapoğlu ile Başkan Çebi hatıra fotoğrafı çektirdi.
BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Türk futbolda yaşanan gelişmeleri masaya yatırdığı ifade edildi. Ziylaretin sonunda Bakan Kasapoğlu ile Başkan Çebi hatıra fotoğrafı çektirdi.