Artık kolay gol yemeyeceğiz

Beşiktaş'ta göreve geldiği sürecin ardından takım içi eksikleri belirleyen ve çalışmalara başlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle savunma üzerinde titizlikle duruyor. Takımın çok kolay gol yemesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adamın bu nedenle sağ ve sol bek konusunda titiz bir araştırma içinde olduğu belirtildi. Güneş defansın iki yönünün de güçlenmesiyle gol yeme oranının düşeceğine inanıyor.
Beşiktaş'ta göreve geldiği sürecin ardından takım içi eksikleri belirleyen ve çalışmalara başlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle savunma üzerinde titizlikle duruyor. Takımın çok kolay gol yemesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adamın bu nedenle sağ ve sol bek konusunda titiz bir araştırma içinde olduğu belirtildi. Güneş defansın iki yönünün de güçlenmesiyle gol yeme oranının düşeceğine inanıyor.