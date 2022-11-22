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Artık kolay gol yemeyeceğiz

Beşiktaş'ta göreve geldiği sürecin ardından takım içi eksikleri belirleyen ve çalışmalara başlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle savunma üzerinde titizlikle duruyor. Takımın çok kolay gol yemesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adamın bu nedenle sağ ve sol bek konusunda titiz bir araştırma içinde olduğu belirtildi. Güneş defansın iki yönünün de güçlenmesiyle gol yeme oranının düşeceğine inanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Artık kolay gol yemeyeceğiz
Beşiktaş'ta göreve geldiği sürecin ardından takım içi eksikleri belirleyen ve çalışmalara başlayan teknik direktör Şenol Güneş, özellikle savunma üzerinde titizlikle duruyor. Takımın çok kolay gol yemesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adamın bu nedenle sağ ve sol bek konusunda titiz bir araştırma içinde olduğu belirtildi. Güneş defansın iki yönünün de güçlenmesiyle gol yeme oranının düşeceğine inanıyor.
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