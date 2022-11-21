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Yeni evi Ümraniye!

Tüm takım izne çıktı ama teknik patron Şenol Güneş her gün tesislerde çalışmaya devam ediyor. Usta hoca, yardımcılarıyla birlikte oyun sistemi üzerine kafa yoruyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Yeni evi Ümraniye!
Siyah beyazlı takımda neredeyse tüm oyuncular verilen izinde yurt dışına tatille giderken Şenol Güneş İstanbul'dan ayrılmadı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti. Neredeyse tüm oyuncualr bu süreyi yurt dışında tatillerde değerlendirirken Güneş İstanbul'dan ayrılmadı. Tecrübeli teknik adam tesislerde ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Usta çalıştırıcının özellikle savunma konusunda çalışmalar yaptığı ve takımın bu sezonki maçlarını tekrar izlediği gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş iznin ardından perşembe günü çalışmalarına başlayacak. Ay sonuna kadar İstanbul'da hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş ardından Antalya'ya gidecek. Şenol Güneş özellikle Antalya kampında takımı taktiksel anlamda yoğun bir çalışma temposuna sokacak.
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