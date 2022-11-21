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Yaş sadece bir sayı dostum

Beşiktaş, ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan kaptan Atiba Hutchinson için paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından 39 yaşındaki futbolcunun elinde Kanada bayrağı ile görseli paylaşılıp "Yaş sadece bir sayı dostum" ifadesi ile tecrübeli yıldıza başarı dilendi. Kanada ile maçını çarşamba günü Belçika ile oynayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Yaş sadece bir sayı dostum
Beşiktaş, ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan kaptan Atiba Hutchinson için paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından 39 yaşındaki futbolcunun elinde Kanada bayrağı ile görseli paylaşılıp "Yaş sadece bir sayı dostum" ifadesi ile tecrübeli yıldıza başarı dilendi. Kanada ile maçını çarşamba günü Belçika ile oynayacak
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