Beşiktaş, ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan kaptan Atiba Hutchinson için paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından 39 yaşındaki futbolcunun elinde Kanada bayrağı ile görseli paylaşılıp "Yaş sadece bir sayı dostum" ifadesi ile tecrübeli yıldıza başarı dilendi. Kanada ile maçını çarşamba günü Belçika ile oynayacak
Beşiktaş, ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan kaptan Atiba Hutchinson için paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından 39 yaşındaki futbolcunun elinde Kanada bayrağı ile görseli paylaşılıp "Yaş sadece bir sayı dostum" ifadesi ile tecrübeli yıldıza başarı dilendi. Kanada ile maçını çarşamba günü Belçika ile oynayacak