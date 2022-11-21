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N’Koudou’nun ince hesabı

Kamerunlu N'Koudou Dünya Kupası'nda performansını üst seviyeye çıkararak siyah beyazlı kulüpten yeni bir sözleşme alma hedefiyle turnuvada mücadele edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki N'Koudou, 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip ve bir sonraki satıştan Tottenham'a % 50 pay maddesi sözleşmesinde yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
N’Koudou’nun ince hesabı
Kamerunlu N'Koudou Dünya Kupası'nda performansını üst seviyeye çıkararak siyah beyazlı kulüpten yeni bir sözleşme alma hedefiyle turnuvada mücadele edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki N'Koudou, 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip ve bir sonraki satıştan Tottenham'a % 50 pay maddesi sözleşmesinde yer alıyor.
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