N’Koudou’nun ince hesabı

Kamerunlu N'Koudou Dünya Kupası'nda performansını üst seviyeye çıkararak siyah beyazlı kulüpten yeni bir sözleşme alma hedefiyle turnuvada mücadele edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki N'Koudou, 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip ve bir sonraki satıştan Tottenham'a % 50 pay maddesi sözleşmesinde yer alıyor.
Kamerunlu N'Koudou Dünya Kupası'nda performansını üst seviyeye çıkararak siyah beyazlı kulüpten yeni bir sözleşme alma hedefiyle turnuvada mücadele edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki N'Koudou, 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip ve bir sonraki satıştan Tottenham'a % 50 pay maddesi sözleşmesinde yer alıyor.