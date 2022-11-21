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Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken, takımlar transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş orta sahanın yetersiz olduğunu düşünürken, Kartal'a menajerler aracılığıyla 4 isim önerildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:51
Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Yıllardır Süper Lig'de orta sahası en güçlü kulüplerden biri olarak öne çıkan Beşiktaş'ta bu sezon bu bölgede yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

39 yaşına gelen Atiba bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda forma giyerken, Josef de Souza da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyuyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

KARARI GÜNEŞ İLE KAZANCI VERECEK

Devre arasında orta sahaya takviye yapılma ihtimali bile menajerlerin kulübe önemli isimleri önermesi için yeterli oldu.

Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Yöneticiler, Beşiktaş'ın devre arasında transfer yapacağı mevkiler konusunda beklemede olduklarını belirtti.

Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı'nın raporuna göre hareket edilecek.

Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Son kararlarını Dünya Kupası sonrasında vereceklerini ifade ettiler.

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