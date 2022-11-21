Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday!

Yıllardır Süper Lig'de orta sahası en güçlü kulüplerden biri olarak öne çıkan Beşiktaş'ta bu sezon bu bölgede yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.
Yıllardır Süper Lig'de orta sahası en güçlü kulüplerden biri olarak öne çıkan Beşiktaş'ta bu sezon bu bölgede yaşanan sıkıntı dikkat çekiyor.
39 yaşına gelen Atiba bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda forma giyerken, Josef de Souza da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyuyor.
KARARI GÜNEŞ İLE KAZANCI VERECEK
Devre arasında orta sahaya takviye yapılma ihtimali bile menajerlerin kulübe önemli isimleri önermesi için yeterli oldu.