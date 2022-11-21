Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda, Valerien Ismael yönetiminde de Şenol Güneş yönetiminde de forma şansı bulamayan Montero'ya dair flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi. İşte transferin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:46
Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Andrea Pirlo ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Fatih Karagümrük ile sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

İstanbul temsilcisi, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmeyi arzuluyor.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Bu arada Andrea Pirlo, İstanbul devinin yıldızını kadrosuna katıyor.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

ANDREA PIRLO FLAŞ TRANSFERE ONAY VERDİ
Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'de yeni sezona sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo ile başlayan Fatih Karagümrük, ilk 14 haftada inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Volkan Demirel'den takımı devralan Andrea Pirlo, ara transfer dönemi için yönetime raporunu sundu.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ
Öte yandan Andrea Pirlo, Süper Lig'de ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Francisco Montero, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutuyor.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen stoperin Karagümrük'e imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Andrea Pirlo da transfere onay verdi.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

İspanyol savunmacının 6 aylığına Andrea Pirlo'nun öğrencisi olacağı belirtildi.

Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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