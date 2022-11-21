Beşiktaşlı Montero Fatih Karagümrük'e transfer oluyor! İşte ayrıntılar

Andrea Pirlo ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.
Andrea Pirlo ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.
Fatih Karagümrük ile sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı.
İstanbul temsilcisi, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmeyi arzuluyor.
Bu arada Andrea Pirlo, İstanbul devinin yıldızını kadrosuna katıyor.
ANDREA PIRLO FLAŞ TRANSFERE ONAY VERDİ
Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'de yeni sezona sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo ile başlayan Fatih Karagümrük, ilk 14 haftada inişli çıkışlı bir performans sergiledi.
Volkan Demirel'den takımı devralan Andrea Pirlo, ara transfer dönemi için yönetime raporunu sundu.
İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ
Öte yandan Andrea Pirlo, Süper Lig'de ses getirecek bir transfere imza atmak üzere.
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Francisco Montero, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutuyor.
İstanbul'dan ayrılmak istemeyen stoperin Karagümrük'e imza atmak üzere olduğu belirtildi.
Andrea Pirlo da transfere onay verdi.
İspanyol savunmacının 6 aylığına Andrea Pirlo'nun öğrencisi olacağı belirtildi.
Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Montero, Beşiktaş'a Atletico Madrid'den gelmişti.
Yıldız oyuncu, daha önce Deportivo'da da oynamıştı.
Montero, İspanya U21 takımı ile de 1 maça çıktı.