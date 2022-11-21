Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 2022 Dünya Kupası arasında arayışlarına hız verdi.
Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 2022 Dünya Kupası arasında arayışlarına hız verdi.
Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcının defans hattına takviye istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi.
Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı.
Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen ve bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebilen Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş, maliyet araştırması yapıyor.
Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı düşünüyor.
Sabah'ın haberine göre takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor.
Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon euroya transfer olmuştu.