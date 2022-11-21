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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi. Siyah-beyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:46
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 2022 Dünya Kupası arasında arayışlarına hız verdi.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcının defans hattına takviye istediği ifade edildi.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Siyah-beyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Felipe...

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen ve bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebilen Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş, maliyet araştırması yapıyor.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Sabah'ın haberine göre takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor.

Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Felipe...

Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon euroya transfer olmuştu.

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