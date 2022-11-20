Tercih yabancı stoper

Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet rotasını tecrübeli isimlere çevirdi. Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı.
Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet rotasını tecrübeli isimlere çevirdi. Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı.