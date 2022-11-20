N'Koudou'nun Dünya Kupası umudu!

N'Koudou'nun ilk hedefinin Beşiktaş'ta kalmak olduğu ve yüksek bir sözleşme uzatma bedeli karşılığında siyah beyazlı formayı giymeye devam etmek istediği belirtiliyor. Ancak, Beşiktaş'tan istediği sözleşme bedelini alamazsa da Katar'da yapacağı piyasa ile gideceği kulüpte şartlarını en iyi seviyede tutmayı planladığı ifade ediliyor.
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Kevin N'Koudou, 98 karşılaşmada forma giydi. Fransız asıllı Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı forma altında 20 gole imzasını atarken, ayrıca takım arkadaşlarına 8 de asist yaptı. N'Koudou, Ağustos 2019'da 4.5 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.