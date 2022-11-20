Milne kulübe üye oldu

Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne, kulübe üye yapıldı. 1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi. 85 yaşındaki Milne'e cuma günü üyelik kartını verdiğini ve rozetinin takıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne, kulübe üye yapıldı. 1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi. 85 yaşındaki Milne'e cuma günü üyelik kartını verdiğini ve rozetinin takıldığı açıklandı.