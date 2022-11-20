Heyecan arıyorum

Şenol Güneş'in ilk teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio, 34 yaşında ve kendine kulüp arıyor. İspanyol basınına konuşan tecrübeli file bekçisi "Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var" dedi
Şenol Güneş'in ilk teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio, 34 yaşında ve kendine kulüp arıyor. İspanyol basınına konuşan tecrübeli file bekçisi "Türkiye ya da İspanya'da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var" dedi