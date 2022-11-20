Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı.
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu.
26 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübü Atletico Talleres'in istediği rakam belli oldu.
Arjantin basını siyah- beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığını belirtmişti.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarılmıştı.
Talleres'in başkanı Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edilmişti.
Bununla beraber Talleres'in istediği rakam da netleşti.
Takvim'in haberine göre, yıldız oyuncunun bonservisi için, 4 milyon Dolar tutar belirledi.
Atletico Talleres, siyah-beyazlıların kiralamak istediği futbolcunun bonservisiyle satışını hedefliyor.
ŞENOL GÜNEŞ BU BÖLGEYE TAKVİYE İSTİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimden sol bek istedi.
Gündeme gelen Enzo Diaz için olumlu raporlar geldi.
Fakat; futbolcunun maliyeti sebebiyle Beşiktaş aceleci davranmıyor.
Siyah-Beyazlılar, 3 milyon dolar bandını aşmamakta kararlı.
Enzo Diaz, yüksek top tekniği ve süratiyle dikkati çekiyor.
Kulüp kariyerinde 162 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek Diaz, 7 gol atarken, 10 da asist yaptı.