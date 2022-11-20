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Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların bir süredir gündeminde olan Enzo Diaz'a dair yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü, Beşiktaş'tan talep edeceği bonservis miktarını netleştirdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:39
Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

26 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübü Atletico Talleres'in istediği rakam belli oldu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Arjantin basını siyah- beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığını belirtmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarılmıştı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Talleres'in başkanı Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edilmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Bununla beraber Talleres'in istediği rakam da netleşti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Takvim'in haberine göre, yıldız oyuncunun bonservisi için, 4 milyon Dolar tutar belirledi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Atletico Talleres, siyah-beyazlıların kiralamak istediği futbolcunun bonservisiyle satışını hedefliyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

ŞENOL GÜNEŞ BU BÖLGEYE TAKVİYE İSTİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimden sol bek istedi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Gündeme gelen Enzo Diaz için olumlu raporlar geldi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Fakat; futbolcunun maliyeti sebebiyle Beşiktaş aceleci davranmıyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Siyah-Beyazlılar, 3 milyon dolar bandını aşmamakta kararlı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Enzo Diaz, yüksek top tekniği ve süratiyle dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için istenen bonservis belli oldu!

Kulüp kariyerinde 162 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek Diaz, 7 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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