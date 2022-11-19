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Kendine kulüp bul Masuaku!

West Ham’dan kiralanan Masuaku’dan kendisine kulüp bulması istendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kendine kulüp bul Masuaku!

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Sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku ilk etapta iyi bir performans sergilese de son dönemde beklentilerin altında kalmıştı. Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve yerine Umut Meraş'ı tercih ettiği Kongolu oyuncudan kulüp bulması istendi. Tecrübeli oyuncu da devre arası için şimdiden kulüp bakmaya başladı. Sezon sonunda 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Masuaku'dan çıkmayı hedefleyen siyah beyazlılar, deneyimli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmaları hızlandırdı.
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