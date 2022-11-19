Haberler Beşiktaş Josef de Souza karar değiştirdi!

Josef de Souza karar değiştirdi!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, kararını değiştirdi. MKE Ankaragücü maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan ve sezon sonu Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Brezilyalı futbolcu, sözleşme uzatmak için yönetiminden haber bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:16 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 15:17
Josef de Souza karar değiştirdi!

Yönetim, Beşiktaş'taki kontratı sezon sonu sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuyla Antalya kampı öncesinde bir araya gelecek.

Yapılacak görüşmenin ardından, Josef De Souza'nın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması bekleniyor.

Diğer yandan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için girişimler devam ediyor.

Siyah beyazlılarda öncelik, stoper ve orta saha takviyesi.

Yerli oyuncuda öne çıkan isim Kaan Ayhan olurken, orta alana da transfer yapılması planlanıyor.

Ghezzal'ın yokluğu ve orta sahada hücuma dönük futbolcu sayısının azlığı nedeniyle bu mevkiye kreatif yönü yüksek bir ismin alınabileceği gelen haberler arasında

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