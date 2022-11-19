Josef de Souza karar değiştirdi!

Yönetim, Beşiktaş'taki kontratı sezon sonu sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuyla Antalya kampı öncesinde bir araya gelecek.

Yapılacak görüşmenin ardından, Josef De Souza'nın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması bekleniyor.

Diğer yandan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için girişimler devam ediyor.

Siyah beyazlılarda öncelik, stoper ve orta saha takviyesi.

Yerli oyuncuda öne çıkan isim Kaan Ayhan olurken, orta alana da transfer yapılması planlanıyor.

Ghezzal'ın yokluğu ve orta sahada hücuma dönük futbolcu sayısının azlığı nedeniyle bu mevkiye kreatif yönü yüksek bir ismin alınabileceği gelen haberler arasında