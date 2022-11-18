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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Arnavutluk-İtalya maçına Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek için giden siyah-beyazlılar yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyememesinden dolayı diğer isimlere yöneldi. Beşiktaşlı yetkililerin en fazla ilgisini çeken oyuncu isim ise İtalya'da sahaya kaptan olarak çıkan tecrübeli yıldız stoper Leonardo Bonucci oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Arnavutluk-İtalya maçına Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek için giden siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyince diğer isimlere yöneldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Beşiktaşlı yetkililerin en fazla ilgisini çeken oyuncu İtalya'da sahaya kaptan olarak çıkan Juventus'un yıldızı Leonardo Bonucci oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

35 yaşında olmasına rağmen İtalyan savunmasının bel kemiği olan Bonucci'nin halen alternatifsiz olmasına dikkat çekerken, hazırlanan raporda "Yaşı ilerlemiş olsa da en az 1.5-2 sezon daha en iyi şekilde görevini yapar" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Bonucci'nin adının Beşiktaş ile anılması taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

LEONARDO BONUCCİ'NİN KARİYERİ

Yıldız futbolcu kariyerinde çok önemli başarılar elde etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Bonucci gerek kulüpler seviyesinde gerek İtalya Milli Takımı'nda kazandığı kupalarla dünya yıldızı olmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Bonucci 2016 yulında İtalya'da futbolcusu olmaya layık görüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

İtalya Milli Takımı ile EURO 2021'i kazanma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Ayrıca İnter'de bir kez olmak üzere efsaneleştiği Juventus takımında tam 8 kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Bonucci, Inter, Milan ve Juventus gibi dev takımların formasını giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Kulüp kariyerinde 639 karşılaşmada oynayan Bonucci, 43 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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