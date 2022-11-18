BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Stopere İtalyan yıldız! Tecrübeli isim için son karar Şenol Güneş'in

Arnavutluk-İtalya maçına Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek için giden siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyince diğer isimlere yöneldi.
Arnavutluk-İtalya maçına Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek için giden siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyince diğer isimlere yöneldi.
Beşiktaşlı yetkililerin en fazla ilgisini çeken oyuncu İtalya'da sahaya kaptan olarak çıkan Juventus'un yıldızı Leonardo Bonucci oldu.
35 yaşında olmasına rağmen İtalyan savunmasının bel kemiği olan Bonucci'nin halen alternatifsiz olmasına dikkat çekerken, hazırlanan raporda "Yaşı ilerlemiş olsa da en az 1.5-2 sezon daha en iyi şekilde görevini yapar" ifadeleri kullanıldı.
Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
Bonucci'nin adının Beşiktaş ile anılması taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda.
LEONARDO BONUCCİ'NİN KARİYERİ
Yıldız futbolcu kariyerinde çok önemli başarılar elde etti.
Bonucci gerek kulüpler seviyesinde gerek İtalya Milli Takımı'nda kazandığı kupalarla dünya yıldızı olmayı başardı.
Bonucci 2016 yulında İtalya'da futbolcusu olmaya layık görüldü.
İtalya Milli Takımı ile EURO 2021'i kazanma başarısı gösterdi.
Ayrıca İnter'de bir kez olmak üzere efsaneleştiği Juventus takımında tam 8 kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Bonucci, Inter, Milan ve Juventus gibi dev takımların formasını giydi.
Kulüp kariyerinde 639 karşılaşmada oynayan Bonucci, 43 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Leonardo Bonucci'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Futbolcunun Beşiktaş'a transfer durumu ise büyük merak konusu haline geldi.