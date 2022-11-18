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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine Hakim Ziyech'i almıştı. Siyah-beyazlı takıma bu oyuncuda rakip olan İtalyan devi Milan'ın önerdiği rakam ortaya çıktı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 11:54
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada harekete geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Sezona tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden siyah-beyazlılar, eksik mevkilere takviye yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Kartal'ın gündemine gelen son isim Chelsea'li Hakim Ziyech olmuştu ancak 29 yaşındaki yıldız futbolcuda yeni gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Beşiktaş'ın transfer listesindeki adaylarından biri olan Hakim Ziyech'in maliyeti adeta dudak uçuklattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Chelsea'de beklentilerin altında kalan Ziyech için İngiliz ekibine kiralama teklifi sunmaya hazırlanan Kara Kartal'ın karşısına güçlü rakipler çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın Ziyech'le sözleşme yapmak için, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea'ye 20 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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