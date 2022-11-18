BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ziyech'ten kötü haber! Milan bu rakamı önerdi

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada harekete geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada harekete geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sezona tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden siyah-beyazlılar, eksik mevkilere takviye yapmak istiyor.
Kartal'ın gündemine gelen son isim Chelsea'li Hakim Ziyech olmuştu ancak 29 yaşındaki yıldız futbolcuda yeni gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın transfer listesindeki adaylarından biri olan Hakim Ziyech'in maliyeti adeta dudak uçuklattı.
Chelsea'de beklentilerin altında kalan Ziyech için İngiliz ekibine kiralama teklifi sunmaya hazırlanan Kara Kartal'ın karşısına güçlü rakipler çıktı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan'ın Ziyech'le sözleşme yapmak için, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Chelsea'ye 20 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 42 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...