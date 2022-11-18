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Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir stoper transferi istediği bilinirken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaşli idareciler, Konyaspor'da forma giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'nun transferi için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 14:49
Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, performansıyla Süper Lig'in önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

ŞENOL GÜNEŞ STOPER VE SOL BEK İSTİYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

ATTILA SZALAI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.


Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

GOLCÜ STOPER KİMLİĞİ
Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo'nun Ümraniyespor'a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa'da yaşadı.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Kosta Rikalı, 28 maçta 10 golle kaydederek tarihe geçti.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

KOSTA RİKA İLE 75 MİLLİ MAÇ, 8 GOL
Kosta Rika formasıyla 75 milli maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

CALVO KİMDİR?
8 Temmuz 1992'de dünyaya gelen Calvo, Kosta Rika'nın Sen Jose şehrinde doğdu.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

1.80 boyundaki stoper, tercih edilmesi halinde sol bekte de oynayabiliyor.

Beşiktaş aradığı stoperi Konyaspor'da buldu! Francisco Calvo transferi için girişimler başladı

Francisco Calvo daha önce San Jacito, Herediano, Perz Zeledon, Nordsjaelland, Santos FV, Saprissa, Minnesota, Chicago gibi takımlarda oynadı.

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