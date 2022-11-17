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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dele Alli pamuk ipliğine bağlı! Ocakta gidebilir

Bugüne kadar beklentileri karşılayamayan İngiliz orta saha Dele Alli, Şenol Güneş’in de isteklerini yapamazsa ocak ayında yollar ayrılabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dele Alli pamuk ipliğine bağlı! Ocakta gidebilir

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş bazı isimler üzerinde ısrar edip zaman kaybetmek istemiyor. Deneyimli teknik adamın performansını yetersiz gördüğü isimlerden biri de Dele Alli... İngiliz futbolcu, Valerien Ismael'in ardından Şenol Güneş tarafından da 11'de oynatıldı. Ancak Dele Alli beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Hocasıyla görüşüp "Beni sol kanatta oynat" demesine rağmen o bölgede de istenileni veremedi ve performansıyla kafalarda bir kez daha soru işareti bıraktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, milli arada özel bir çalışma programı hazırladığı Dele Alli'nin antrenman performansını gözlemeyecek, yetersiz görülürse İngiliz oyuncu ocak ayında Beşiktaş'a veda edebilir. Dele Alli bugüne kadar Beşiktaş'ta 8 maçta 546 dakika sahada kalırken, rakip fileleri de 2 kez havalandırdı. İngiliz yıldız Everton'da 13 maçta oynarken, sadece 367 dakika şans bulabilmişti.


Alli, Beşiktaş'ta şimdiye kadar 8 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. Bu periyotta hiç asist üretemezken toplamda 546 dakika süre aldı.

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