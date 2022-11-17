BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

TALISCA DETAYI

Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Dele Alli başta olmak üzere eldeki futbolcuların performansını artırmaya çalışacak olan Şenol Güneş'in orta alana Anderson Talisca ve Jose Sosa profilinde bir oyuncu düşündüğü ifade edildi.