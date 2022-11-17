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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş sezona Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın yönetimden transfer istediği ifade edilirken Talisca detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Valerien Ismael ile sezona başlayan fakat üst üste alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta gözler ocak transfer dönemine çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in orta sahaya tartışmaya kapalı bir isim almayı planladığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

CEYHUN KAZANCI İLE GÖRÜŞECEK

Taksim'de pazar günü meydana gelen hain terör saldırısı yüzünden Antalyaspor'la oynaması gereken 14. hafta maçı ileri bir tarihe ertelenen Kartal'da, Şenol Güneş ve yardımcılarının Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmeye devam ettikleri belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Takım tatilde olmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen siyah-beyazlıların tüm maçları izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Teknik patron Şenol Güneş ve ekibinin yapacağı bu analizlerin ardından transfer için kapsamlı bir yol haritası çizilecek. Siyah-beyazlılar ilk planda ihtiyaç belirlenen bölgelere takviye yapılması konusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Uzun süredir çok sayıda oyuncuyu yakından takip eden Kazancı, teknik heyetin taleplerine göre transfer konusunda düğmeye basacak. Maç analizlerinin ardından kadrodaki verimsiz bazı oyuncularla yolların ayrılması da planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Şenol Güneş'in Antalya'da gerçekleşecek kamptan sonra kadroda düşünmediği oyuncuların isimlerini Ceyhun Kazancı'ya iletmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir yapılandırma anlaşması imzalayan Beşiktaş'ın transfer yapabilmek için mali koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Buna göre siyah-beyazlıların mevcut durumda bonservisle futbolcu alabilmesi için satış yapması lazım. Devre arasında oyuncu satışı yapılırsa takviye için gereken kaynak bulunmuş olacak. Satış yapılmaması halinde ise yine kiralama formülü devreye sokulacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Burada TFF'nin belirlediği kulüp harcama limitleri de transferde belirleyici rol oynayacak. Beşiktaş sezon başında Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın satışlarından 10 milyon euro kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve Kerem Atakan Kesgin'in bonservisleri için ise yaklaşık 14 milyon euro harcadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

ORTA SAHAYA YILDIZ OYUNCU HAMLESİ

Beşiktaş'ta ikinci kez göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş ara transferde kadroyu hem defansif hem de ofansif yönden güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Milliyet'te yer alan habere göre savunmaya bir stoper takviyesi planlayan Güneş'in önceliğinin merkez orta saha olduğu belirlendi. Yardımcılarıyla birlikte analizlerini sürdüren siyah-beyazlı hocanın ilk planda orta sahaya asist ve skor katkısı yapabilen deneyimli bir futbolcu istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

TALISCA DETAYI

Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Dele Alli başta olmak üzere eldeki futbolcuların performansını artırmaya çalışacak olan Şenol Güneş'in orta alana Anderson Talisca ve Jose Sosa profilinde bir oyuncu düşündüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş transfer istedi! Talisca detayı

Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Dele Alli başta olmak üzere eldeki futbolcuların performansını artırmaya çalışacak olan Şenol Güneş'in orta alana Anderson Talisca ve Jose Sosa profilinde bir oyuncu düşündüğü ifade edildi.

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