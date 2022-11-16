Yıldızlara özel ilgi

Şenol Güneş, henüz bekleneni veremeyen yıldızlar Muleka ve Redmond'la Dünya Kupası arasında özel ilgilenerek performanslarını katlamayı planlıyor.

EN UZUN HAZIRLIK DÖNEMİ

Beşiktaş'ta gözler, bugüne kadar beklenen performanslarını sergileyemeyen yıldızlara çevrilmiş durumda. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Muleka ve Redmond ile özel olarak ilgileneceği ifade edildi. 24 Kasım Perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde başlayacak. Ardından aralık ayında Antalya kampına gidecek olan siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde en uzun hazırlık dönemini geçirecek. Deneyimli teknik adamın, Antalya kampında 2 oyuncu ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

YENİ TAKVİYELER OLACAK



Güneş'in, Muleka ve Redmond'un 11'de oynayacağı bir sisteme dönerek hücum hattını daha hareketli hale getirmeyi amaçladığı bildiriliyor. Son oynanan Serik Belediyespor maçında bu ikilinin uyumunu beğenen Şenol Güneş, Redmond'u forvet arkasında değerlendirecek. Muleka'yı çok beğendiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Demokratik Kongolu futbolcuyu da çift forvetli sistemde ya da kanatlarda deneyecek. Transfer dönemine kadar eldeki kadrodan farklı dizilimler üretmek isteyen Güneş, devre arasında 3-4 takviye planlıyor.