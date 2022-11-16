KKTC unutulmadı

Beşiktaş kulübü, dün resmi hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajda, "Büyük mücadelelerle kurulan KKTC'nin bağımsızlığı için şehit ve gazi olan kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş kulübü, dün resmi hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mesajda, "Büyük mücadelelerle kurulan KKTC'nin bağımsızlığı için şehit ve gazi olan kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.