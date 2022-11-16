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Beşiktaş’tan 6. lige gitti!

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Valerien Ismael'in yardımcısının Beşiktaş'tan sonra imza attığı takım ağızları açık bıraktı. Adam Murray, İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) ekiplerinden AFC Fylde'ye imza attı. 41 yaşındaki Murray'in bu kadar alt ligden bir takımın başına geçmesi futbolseverleri oldukça şaşırttı. Murray, Fylde'ye ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken, "Kendim için küçük bir meydan okuma ve bu meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş’tan 6. lige gitti!
Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Valerien Ismael'in yardımcısının Beşiktaş'tan sonra imza attığı takım ağızları açık bıraktı. Adam Murray, İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) ekiplerinden AFC Fylde'ye imza attı. 41 yaşındaki Murray'in bu kadar alt ligden bir takımın başına geçmesi futbolseverleri oldukça şaşırttı. Murray, Fylde'ye ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken, "Kendim için küçük bir meydan okuma ve bu meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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